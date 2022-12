7 Dicembre 2022

Avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing, finalizzate all’individuazione del promotore ex art. 183 d.lgs. N. 50/2016, per l’affidamento della concessione relativa alla “progettazione, costruzione e gestione dell’adeguamento e completamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Importo: n.d. Scadenza: 2/3/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

