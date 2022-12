13 Dicembre 2022

Ricerca degli scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) circa una nuova cella solare fotovoltaica “sottile come la carta” che può essere applicata a una varietà di superfici per generare energia solare, in modo altamente integrabile e versatile. Autori: Mayuran Saravanapavanantham, Jeremiah Mwaura, Vladimir Bulović Data pubblicazione: dicembre 2022 Pagine: 8 Il documento è collegato all’articolo: Fotovoltaico, celle […]

