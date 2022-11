15 Novembre 2022

Molti Paesi, soprattutto in Europa, stanno proseguendo le loro politiche per eliminare il carbone dal mix elettrico, ma ci sono ancora 300 GW di progetti per nuova capacità a carbone in tutto il mondo, di cui ben 197 GW in Cina. Autore: Powering Past Coal Alliance Pagine: 49 Data pubblicazione: novembre 2022 Il documento è […]

