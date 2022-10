7 Ottobre 2022

Analisi sulle potenzialità economiche e climatiche della conversione dell’energia elettrica in calore, il cosiddetto “power-to-heat”, che potrebbe contribuire alla riduzione delle importazioni di combustibili fossili nei paesi più industrializzati d’Europa. Autore: Agora Industry Data pubblicazione: ottobre 2022 Pagine: 52 Il documento è collegato all’articolo: Come elettrificare i processi industriali per ridurre i consumi di gas Scarica pdf

