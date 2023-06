8 Giugno 2023

Avviso di avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di potenziamento dell'impianto fotovoltaico a servizio della biblioteca comunale a Tione di Trento (TN). Importo: 56.360 € Scadenza: 15/6/2023 Bando (pdf)

