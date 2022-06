10 Giugno 2022

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di ampliamento e potenziamento dell’attuale cabina elettrica di consegna e trasformazione MT/BT e l’installazione di un nuovo impianto elettrico di alimentazione per n° 10 punti di ricarica per bus elettrici a Novara. Sopralluogo obbligatorio. Ente appaltante: Sun S.p.A. Importo: 218.745 € Scadenza: 24/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

