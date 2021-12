7 Dicembre 2021

Il Summary Report presenta le 8 raccomandazioni per lo sviluppo di veicoli merci a zero emissioni al 2050 in Italia, elaborate dal Gruppo di Lavoro composto da ABB, Cambridge Econometrics, Confartigianato Imprese, Confartigianato Trasporti, Scania, Kyoto Club, MOTUS-E, Politecnico di Milano, Tesla, Transport & Environment Italia, UPS Italia. Autori: Kyoto Club, MOTUS-E Data pubblicazione: dicembre 2021 […]

