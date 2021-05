26 Maggio 2021

Lavori di postazione di sosta e servizi per la mobilità dolce, realizzazione isole ecologiche e completamento impianto illuminazione pubblica. Comune di Bema (SO). Importo: 74.000 € Scadenza: 10/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

