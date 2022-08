24 Agosto 2022

Ricerca di manifestazioni di interesse per la localizzazione presso strutture ricettive di postazioni di ricarica per biciclette elettriche. Comune di Casale Monferrato (AL). Importo: n.d. Scadenza: 12/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

