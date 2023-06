29 Giugno 2023

Impianti fotovoltaici ai fini di eventuali inserimenti in CER in fase di studio (pensiline fotovoltaiche nei parcheggi comunali). Procedura per l’affidamento di incarico professionale per la progettazione, delle attività connesse e coordinamento della sicurezza dei lavori. Ente appaltante: Comunità Montana Valtellina Di Sondrio. Importo: 45.648 € Scadenza: 6/7/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

