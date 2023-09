4 Settembre 2023

Concessione demaniale marittima per la durata di anni 30 per l’occupazione di uno specchio acqueo e zone di demanio marittimo per la realizzazione e l’esercizio di un parco eolico offshore di tipo galleggiante e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel Mar Adriatico meridionale. Proponente “Acciona Energia Global Italia […]

Potrebbe interessarti anche: