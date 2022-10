25 Ottobre 2022

Riqualificazione urbana di Piazza Volpe per la realizzazione del Messapia art center e di Via Vasari – Via S. Caterina, per la realizzazione di un parcheggio dotato di pensiline fotovoltaiche e di un Rain Garden. Comune di Mesagne (BR). Importo: 168.684 € Scadenza: 9/11/2022 Bando (link)

