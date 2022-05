26 Maggio 2022

Avviso per la progettazione esecutiva (con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta), la realizzazione, il finanziamento, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione – per un periodo di 20 anni – di un parcheggio a raso con pannelli fotovoltaici sito nel comune di Vallecrosia (IM). Ente appaltante: C.U.C. ASS. Consortile Comuni di Vallecrosia, […]

