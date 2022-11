10 Novembre 2022

Procedura di gara per l’affidamento della fornitura f.co destino scarico compreso ed eventuale installazione di apparati periferici di telecontrollo RTU presso le stazioni elettriche AT e AAT della Rete di Trasmissione Nazionale. Luogo di esecuzione: intero territorio nazionale. La gara e suddivisa in 2 lotti. Ente appaltante: Terna Rete Italia S.p.A. Importo complessivo: 2.100.000 € Scadenza: […]

