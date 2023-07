12 Luglio 2023

Avviso per la procedura negoziata tramite Rdo sul Mepa per l’installazione di pali fotovoltaici autoalimentati nel parco “Jean Calogero” ad Aci Cannizzaro (CT). Importo: 24.900 € Scadenza: 18/7/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: