29 Novembre 2021

Appalto integrato per l’affidamento degli interventi di ottimizzazione della pubblica illuminazione e sistema smart di innovazione tecnologico-sociale per la fruizione di servizi a ridotto impatto ambientale nel Comune di Mussomeli (CL). Importo: 1.404.928 € Scadenza: 6/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: