14 Settembre 2022

Affidamento di opere elettriche, presso gli impianti di Pavia Acque S.c.a.r.l. Gara suddivisa in 3 lotti. Ente appaltante: Pavia Acque S.r.l. Importo complessivo: 150.000 € Scadenza: 29/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

