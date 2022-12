23 Dicembre 2022

Ci sono ancora più di 730 milioni di persone nel mondo senza accesso alle forniture basilari di energia, come corrente elettrica e gas per cucinare, ma le energie rinnovabili off-grid (non in rete) continuano a crescere, offrendo una soluzione alla povertà energetica. Autore: Irena Data pubblicazione: dicembre 2022 Pagine: 46 Il documento è collegato all’articolo: Rinnovabili “non in […]

