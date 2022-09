5 Settembre 2022

Realizzazione nuovo parcheggio in via XI Febbraio e riqualificazione energetica illuminazione pubblica in via Cida. Comune di Ponte di Legno (BS). Importo: 49.438 € Scadenza: 10/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: