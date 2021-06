9 Giugno 2021

Lavori di installazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia led e FV in via Santa Maria d’Arco e via Cerrete – unico lotto -, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Comune di San Paolo di Jesi (AN). Importo: 70.850 € Scadenza: 19/6/2021 Bando (zip) […]

