27 Dicembre 2022

Lavori di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Cermenate, presso via Don Borghi/ Via Martiri delle Foibe/ Via Padre Cosano/ via Martiri delle Libertà/ via Don Gnocchi anno 2022. Importo: 24.222,53 € Scadenza: 28/12/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

