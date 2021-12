9 Dicembre 2021

Servizio di noleggio, per dodici mesi (periodo presunto 17 gennaio 2022 – 16 gennaio 2023), di n.5 torri faro da collocare presso il centro di accoglienza richiedenti asilo (C.A.Raa.) di Borgo Mezzanone (FG). Importo: 79.000 € Scadenza: 20/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

