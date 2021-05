18 Maggio 2021

Non c’è spazio per nuovi investimenti in combustibili fossili, bisogna accelerare l’installazione di impianti eolici e solari, il futuro dei trasporti è nei veicoli elettrici: il rapporto della Iea traccia il percorso per raggiungere le emissioni zero entro il 2050 su scala globale. Autore: Iea Data pubblicazione: maggio 2021 Pagine: 224 Il documento è collegato […]

