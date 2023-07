19 Luglio 2023

Il punto sulle proposte di modifica approvate dalla Cabina di regia del Pnrr: novità in arrivo per i progetti che riguardano idrogeno (ferrovie e industrie), colonnine di ricarica per veicoli elettrici su autostrade e aree urbane, Ecobonus e Sismabonus. Autore: Servizio Studi della Camera dei deputati Data pubblicazione: luglio 2023 Pagine: 62 Il seguente documento […]

