I Mini Report di QualEnergia.it” sono brevi monografie che fanno il punto su alcuni temi energetici, raccogliendo, rielaborando e aggiornando i numerosi articoli pubblicati sul nostro sito.

Il nostro obiettivo è di riorganizzare e rendere fruibile ai lettori gran parte del materiale che nel corso degli ultimi mesi abbiamo pubblicato su un argomento di particolare interesse, indicando anche le diverse fonti.

Alcuni mini report saranno scaricabili da tutti, mentre altri saranno riservati agli abbonati PRO.

n.3 (febbraio 2022)



Una o più definizioni di agrivoltaico, i vantaggi per l’azienda agricola e per l’operatore energetico, indicando alcune colture tra le più adatte a convivere con questi sistemi, le possibili configurazioni dei moduli, i costi, e altro ancora.

Realizzato in occasione di Fieragricola 2022 a Veronafiere (2-5 marzo 2022), il Mini Report è una sintesi di decine di articoli pubblicati su QualEnergia.it che ha l’obiettivo di illustrare un’applicazione dalle notevoli potenzialità per il nostro paese, ma anche di elevata complessità, perché deve far dialogare due settori che finora non si sono confrontati su progetti chiari di abbinamento tra FV e coltivazioni.

a cura di Leonardo Berlen

n.2 (gennaio 2022)

In questo numero abbiamo voluto riprendere molti dei documenti e report presentati e commentati nel corso del 2021 su QualEnergia.it.

Si tratta di una selezione di 110 documenti dai circa 700 pubblicati da ottobre 2020 a dicembre 2021 che possono essere scaricati e consultati dal nostro “Archivio Documenti & Report su QualEnergia.it”.

In questa raccolta ci siamo focalizzati su documenti e studi internazionali e nazionali pubblicati nel periodo considerato dedicati alle fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, energia da biomasse, ecc.) e al settore degli accumuli, in particolare elettrochimici.

a cura della redazione di QualEnergia.it

n.1 (ottobre 2021)

Un argomento di attualità e di grande interesse come le Comunità energetiche rinnovabili (CER), trattato però nell’ottica delle amministrazioni pubbliche visto che spesso saranno chiamate a favorire e a governare il loro processo di costruzione, coinvolgendo cittadini e operatori locali.

Nel report spieghiamo in sintesi cosa devono sapere e come possono procedere, partendo da una introduzione della CER, i vantaggi, la normativa e le sue possibili evoluzioni, una roadmap per gli enti locali, la gestione della comunità.

a cura di Daniela Patrucco



