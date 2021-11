4 Novembre 2021

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata PO FESR Sicilia 2014/2020, Asse 4, azione 4.1.3. Opere di miglioramento energetico di una parte dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Buseto Palizzolo (TP). Importo: 764.225 € Scadenza: 15/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

