12 Settembre 2023

Avviso pubblico per la selezione di operatori economici da invitare alla Rdo sul portale elettronico della pubblica amministrazione per i lavori di adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento della mensa scolastica della scuola elementare plesso Giovanni XXIII sita in via Pirandello. Comune di Cammarata (AG). Importo: 133.156 € Scadenza: 15/9/2023 Bando (zip) Bandi del […]

