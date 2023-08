28 Agosto 2023

La Regione Marche assegna contributi per agli imprenditori agricoli proprietari di agrinidi per la realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l’introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. Importo: 250.000 € Scadenza: 5/12/2023 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Marche Bandi del giorno […]

