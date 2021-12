6 Dicembre 2021

Avviso esplorativo d’indagine di mercato per individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto incarichi di piccole manutenzioni e forniture del comune di Borgo Ticino (NO), anni 2022 – 2023. Appalto 5: servizi di manutenzioni elettriche sull’illuminazione pubblica. Importo: 4.950 € Scadenza: 15/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare […]

