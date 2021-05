31 Maggio 2021

Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione ricadenti nella zona nord della Provincia di Brindisi. Importo: 154.600 € Scadenza: 21/6/2021 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: