12 Dicembre 2022

Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della manutenzione straordinaria/pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione gestiti in economia dal comune di Finale Ligure (SV) per l'annualità 2022. Importo: 64.000 € Scadenza: 22/12/2022 Bando (zip)

