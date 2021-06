3 Giugno 2021

Procedura aperta in attuazione della determinazione dirigenziale n. 540 del 08/04/2021 : appalto dei lavori di ammodernamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione lungo le SS. PP. Annualità 2021, ex decreto MIT n. 49/2018. Ente appaltante: Provincia di Lecce. Importo: 194.750 € Scadenza: 17/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

Potrebbe interessarti anche: