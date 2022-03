28 Febbraio 2022

Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica (refitting). Programma operativo regionale FESR 2017/2020, obiettivo iv.4c.3., bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative dei comuni piemontesi. Comune di Boves (CN). Importo: 220.000 € Scadenza: 14/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

