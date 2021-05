26 Maggio 2021

Appalto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione a servizio della rete viaria del Comune di San Giorgio La Molara (BN) con diritto di prelazione da parte del promotore. Importo: 3.097.200 € Scadenza: 18/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

