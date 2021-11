8 Novembre 2021

Accordo quadro per il servizio di manutenzione delle stazioni di energia di costruzione MED.EL installate presso gli impianti gestiti da Acea ATO 2 S.p.A. – lotto unico. Comune di Roma. Ente appaltante: ACEA Elabori S.p.A. Importo: 400.000 € Scadenza: 22/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: