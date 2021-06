10 Giugno 2021

Bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti elettriche degli impianti, degli uffici e delle sedi di S.Ec.Am S.p.A. periodo 01.07.2021 30.06.2023. Ente: Società per l’ecologia e l’ambiente, S.Ec.Am S.p.A. Questa gara è suddivisa in 7 lotti: Lotto n.1: Area Altavalle (Sondalo, Valdisotto, Bormio, Valdidentro, Valfurva e Livigno) Lotto n.2: Area […]

Potrebbe interessarti anche: