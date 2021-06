1 Giugno 2021

Manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per il servizio di manutenzione pubblica illuminazione del Comune di Terzigno (NA) per mesi 6. Importo: 27.655 € Scadenza: 4/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

