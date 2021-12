16 Dicembre 2021

Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione di moduli di cogenerazione abbinati a pompa di calore, situati a Pergine Valsugana (TN). Ente appaltante: Stet SpA Servizi territoriali est Trentino Importo: 1.851.000 € Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: