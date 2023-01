30 Gennaio 2023

Avviso di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione integrata degli impianti tecnologici a servizio della IV corsia Dinamica della Direzione 2° Tronco di Milano. La durata del contratto a 24 mesi. Ente appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A. Importo: 851.617 € Scadenza: 6/2/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

