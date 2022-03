4 Marzo 2022

Manutenzione, servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria per l'impianto sperimentale europeo di energia solare. Durata in mesi: 48. Comune di Ispra (VA). Ente appaltante: Centro comune di ricerca della Commissione europea. Importo: 400.000 € Scadenza: 28/3/2022

