23 Dicembre 2021

Avviso di manifestazione di interesse per lavori di manutenzione straordinaria di impianto fotovoltaico in copertura alla struttura sportiva denominata ”Campo Teola” a Livigno (SO). Importo: 95.438 € Scadenza: 10/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

