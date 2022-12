14 Dicembre 2022

Procedura negoziata per affidare lavori di manutenzione straordinaria, rifacimento impermeabilizzazione e installazione impianto fotovoltaico di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sede di via Caraci, Roma. Importo: 602.541 € Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

