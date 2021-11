15 Novembre 2021

Avviso esplorativo per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWP sito in regione Fornaci (S.P. n.85 km. 3+700) del Comune di Caluso (TO) per la durata di anni 4, decorrenti dal 4 aprile 2022 con possibilità di proroga di anni 1. Importo: 75.832 € Scadenza: 26/11/2021 Bando (zip) […]

