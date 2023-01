31 Gennaio 2023

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, oltre all’installazione di luminarie per festività ed eventi e per gli immobili. Durata in mesi: 36. Comune di Puglianello (BN). Importo: 276.530 € Scadenza: 20/3/2023 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

