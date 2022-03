28 Febbraio 2022

Bando di gara per manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, per 12 mesi, nel Comune di Marineo (PA). Importo: 24.000 € Scadenza: 5/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

