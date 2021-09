1 Settembre 2021

Avviso di manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica, degli impianti fotovoltaici, elettrici e di illuminazione degli stabili comunali a Onifai (NU). Importo: 30.958 € Scadenza: 6/9/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

