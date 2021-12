13 Dicembre 2021

Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà del comune di Corteno Golgi (BS), per l’anno 2022. Importo: 6.627 € Scadenza: 27/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

