11 Marzo 2022

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione programmata dell’impianto di cogenerazione compreso verifica e prove di funzionamento – revisione delle 30.000 ore come da calendario, della macchina del costruttore presso l’istituto nazionale tumori di Napoli. Ente appaltante: IRCCS “Fondazione G. Pascale” Importo: 249.775 € Scadenza: 28/3/2022 […]

