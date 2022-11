2 Novembre 2022

Appalto per la firma di un accordo quadro biennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla Rete nazionale Anas. La call è suddivisa in 8 lotti: Lotto 1 – Veneto/Friuli Venezia Giulia/Emilia Romagna Lotto 2 – Liguria/Valle d’Aosta/Lombardia /Piemonte Lotto 3 – Toscana/Umbria/Marche Lotto 4 – Abruzzo/Molise/Puglia Lotto 5 – Calabria […]

