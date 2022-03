1 Marzo 2022

Avviso pubblico esplorativo con richiesta di preventivi per affidamento diretto tramite t.d. sul MePA per la manutenzione degli impianti tecnologici a servizio della sede CREA-OF di Pontecagnano (SA) nel triennio 15/4/2022 – 14/4/2025. Ente appaltante: Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF). Importo: 32.000 € Scadenza: 9/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare […]

